مفاجأة | جاريث بيل سيعتزل على مستوى الأندية للتفرغ لمباريات منتخب ويلز!

انتشر خبر مثير للجدل في أكثر من مصادر صحفي يتحدث عن إمكانية اعتزال الجناح الدولي الويلزي ونجم ريال مدريد الاسباني جاريث بيل لعب كرة القدم، بعد خوض العام المتبقي من عقده مع النادي الملكي.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية عن رغبة جاريث بيل، صاحب ال 32 عامًا، في قضاء الأشهر الـ 12 المتبقية من عقده في ريال مدريد تحت قيادة المدرب الايطالي العائد كارلو أنشيلوتي، ورفض فكرة الرحيل عن ملعب سانتياجو بيرنابيو خلال الميركاتو الصيفي 2021 حتى لو لم يحصل على وعد من أنشيلوتي بلعب الأدوار الأولى.

ولن يعلق جاريث بيل حذاءه بمجرد انتهاء موسم 2021-22، حيث سيتطلع للعب مع منتخب ويلز في بطولة كأس العالم 2022 في قطر إذا تأهل منتخب ويلز للمنافسة العالمية لأول مرة منذ عام 1958.

وأخبر اللاعب الويلزي الذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في توتنهام أصدقاءه ومن هم في دائرته المقربة، أنه لا يخطط للانضمام إلى نادٍ الصيف المقبل، عندما يصبح لاعبًا حرًا، وبدلاً من ذلك سيركز جهوده على المشاركة رفقة ويلز في كأس العالم في قطر، بافتراض أنهم سيصلون إلى هناك.

وكانت بعض الصحف الإسبانية أشارت إلى احتمالية اعتزال جاريث بيل دوليًا بعد انتهاء مهمته في يورو 2020، ولكنه خرج لإحراجهم وأوضح أمام الكاميرات أن منتخب بلاد الغال هو الرقم 1 بالنسبة له.

ويقضي بيل حاليا فترة عطلة بعد خروج ويلز من يورو 2020، وفي غضون أسابيع قليلة سيعود إلى مقر “فالديبيباس” للتدرب قبل الموسم.

وينتهي عقد جاريث بيل في ريال مدريد في 30 يونيو 2022، وستنطلق منافسات كأس العالم في قطر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

ووضع منتخب ويلز في مجموعة تضم منتخبات بلجيكا والتشيك وبيلاروسيا واستونيا بتصفيات اوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.