لندن تستغل يورو 2020 لمحاربة فيروس كورونا بفكرة عبقرية

يستقبل ملعب ويمبلي في العاصمة الانجليزية لندن نصف نهائي ونهائي بطولة يورو 2020، والبداية كانت من مباراة ايطاليا واسبانيا ليلة أمس الثلاثاء والتي شهدت تفوق الأتزوري بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 2/4 بعد التعادل 1/1 في الوقت الأصلي والإضافي.

وعقب إقصاء ألمانيا بثنائية سترلينج وكين في ثمن نهائي يورو 2020 ثم أوكرانيا برباعية مع الرأفة في ربع النهائي، سيواجه منتخب إنجلترا مساء اليوم الاربعاء منتخب الدنمارك للمنافسة على بطاقة التأهل الثانية لنهائي البطولة المقرر له يوم الأحد المقبل 11 يوليو.

وفي حالة تأهل منتخب إنجلترا لملاقاة إيطاليا، سيكون هذا النهائي الأول على المستوى الدولي منذ أن فاز منتخب الأسود الثلاثة بكأس العالم في ويمبلي في عام 1966.

وحضر ليلة أمس حوالي 60 ألف متفرج بمدرجات ملعب ويمبلي للمرة الأولى منذ عودة جمهور كرة القدم إلى الملاعب بعد سنة و4 أشهر من الغياب بفعل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وستأمل السلطات الانجليزية المحلية في تمكن إنجلترا من بلوغ النهائي، لمواصلة استغلال البطولة لإقناع أكبر كم ممكن من الشباب الإنجليزي لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

كيف تستخدم بطولة يورو 2020 لكفاح فيروس كورونا؟

سيتمكن سكان العاصمة لندن الذي سيحصلون على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو من يحجز موعدًا لتلقليها قبل يوم غد الخميس 8 يوليو، في المشاركة في قرعة خاصة على تذاكر مشاهدة نهائي يورو 2020 في منطقة ستقام خصيصًا للمشجعين.

وأعلن عمدة لندن “صادق خان” أن هذه المبادرة فرصة لتشجيع الشباب على تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا في ظل زيادة الإصابات بالوباء في المملكة المتحدة وظهور ما يُعرف بالفيروس المتمحور “دلتا”.

وستجرى القرعة على الإنترنت وسوف تتضمن 50 بطاقة لمشاهدة النهائي من منطقة ستجهز من أجل المشجعين في ميدان ترافالجار بقلب لندن، وكذلك بطاقة لشخصين لمشاهدة المباراة في قلب ملعب ويمبلي.

و تشجع هذه الفرصة المواطنين الإنجليز على تلقي اللقاح للمشاركة في القرعة، التي تحاكي مبادرات مماثلة دفعت بها مدن مثل نيويورك (الولايات المتحدة) وتورونتو (كندا).

ووفق آخر الإحصائيات، حصل 86.1% من المواطنين البالغين في بريطانيا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما تلقى 64% التطعيم كاملاً.

يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي بداية من الموسم المقبل 2021-22 ستقام في حضور جماهيري يتجاوز نسبة الـ60٪ من سعة الملاعب، على أن ينتقل الحضور للسعة القصوى في أقرب فرصة.