كم مباراة نهائية خاضها ليونيل ميسي في مسيرته مع الارجنتين؟

نجح أسطورة برشلونة ونجم الارجنتين ليونيل ميسي في قيادة بلاده إلى نهائي جديد ببطولة كوبا أمريكا، بعد اجتياز عقبة كولومبيا في نصف النهائي بفارق ركلات الجزاء صباح اليوم الاربعاء.

ويمر ليونيل ميسي، صاحب الـ 34 عامًا، بفترة مميزة مع الارجنتين هذا الصيف، فبعد تسجيله لركلة حرة رائعة وصناعة تمريرتين حاسمتين في فوز الأرجنتين على الإكوادور بنتيجة 3-0 يوم السبت الماضي ثم صناعة هدف أمام كولومبيا سجله لاوتارو مارتينيز، رفع رصيده لـ 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة، ليصبح اللاعب الأكثر تأثيرًا في نسخة هذا العام المقامة على الأراضي البرازيلية.

وستلتقي الارجنتين بالبرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021 صباح يوم الاحد المقبل، الموافق 11 يوليو، قبل ساعات من نهائي يورو 2020 الذي ترشحت له إيطاليا لأول مرة منذ 21 عامًا.

وكانت آخر مرة التقى فيها منتخبا الأرجنتين والبرازيل في نهائي كوبا أمريكا عام 2007، عندما فازت البرازيل بنتيجة 3-0 في فنزويلا، وستكون مباراة اللقب بين الخصمين اللدودين بمثابة متعة لكل مشاهدي كرة القدم عالميًا، لا سيما وأن موعدها سيسبق نهائي اليورو.

ولن يقتصر الأمر على مواجهة الفرق الوحيدة التي لم تهزم في البطولة ضد بعضها البعض فحسب، بل ستكون أيضًا مواجهة بين اثنين من أفضل اللاعبين في اللعبة، وهما الصديقان نيمار دا سيلفا وليونيل ميسي.

كم مباراة نهائية خاضها ليونيل ميسي؟

قيل الكثير عن عدم قدرة ميسي على تقديم مستواه المبهر مع برشلونة بقميص التانجو، بعدما تواجد المهاجم المولود في مدينة روزاريو مع الجانب الخاسر في ثلاث نهائيات لبطولة كوبا أمريكا على مدار السنوات ال15 الماضية.

كانت البداية عام 2007 عندما تذوق ميسي أول خيبة أمل في كوبا أمريكا، حيث كانت البرازيل قوية للغاية في فنزويلا وفازت بنتيجة 3-0 بأهداف من بابتيستا وداني ألفيش وهدف بالخطأ من روبرتو أيالا.

ثم جاءت الحسرة التالية لليو ميسي في عاصمة تشيلي سانتياجو حيث تعادل أصحاب الأرض تشيلي والأرجنتين بنتيجة 0-0 في المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا 2015.

وكان ميسي اللاعب الأرجنتيني الوحيد الذي سجل ركلة الترجيح آنذاك ثم أضاع هيجواين وبانيجا وتوج في النهاية رفاق أليكسيس سانشيز.

في العام التالي (2016) في بطولة كوبا أمريكا المئوية (احتفالاً بعيد تأسيس اتحاد الكونميبول) التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، ظهرت تشيلي والأرجنتين مرة أخرى في المباراة النهائية، وأعاد التاريخ نفسه مع تعادل بعد الوقت الإضافي.

لكن هذه المرة أضاع ميسي ركلة الترجيح، ومرة أخرى توجت تشيلي بطلة لبطولة كوبا امريكا للمرة الثانية في تاريخها، وسط حسرة ودموع من البولجا.

كان ليونيل ميسي في حالة ذهول شديدة عقب تلك المباراة، لدرجة أنه أعلن اعتزاله الدولي لمدة شهرين، قبل أن يتراجع عن القرار لقيادة الفريق في تصفيات كأس العالم 2018.

وعلى صعيد كأس العالم مثل ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين في 4 نسخ للمونديال، إلا أن أقرب فرصة للتانجو وللاعب برشلونة كانت في البرازيل نفسها بنهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا، ولكن من جديد كان سوء الحظ هو المسيطر وخسرت الارجنتين – بطلة مونديالي 1978 و1986- بهدف نظيف سجله ماريو جويتسه في الوقت الإضافي.

وفي نسخة عام 2021 من كوبا أمريكا تعتبر البرازيل هي حامل اللقب ولديها ميزة على أرضها في البطولة، التي كان من المفترض أن تستضيفها الأرجنتين وكولومبيا بشكل مشترك لولا أزمة فيروس كورونا وبعض المشاكل السياسية.

نيمار أراد النهائي ضد الارجنتين

صرح قائد منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا قبل مواجهة الارجنتين لكولومبيا في نصف النهائي، أنه يأمل في أن تكون الأرجنتين المنافس القادم لبلده في نهائي كوبا أمريكا، ولم يساوره أي شك في قدر رفاق ميسي على تحقيق ذلك حتى لو بفارق ركلات الجزاء الترجيحية كما حدث صباح اليوم الاربعاء.

وفازت البرازيل بدورها على بيرو 1-0 في الدور نصف النهائي يوم الإثنين، بفضل هدف في الدقيقة 35 سجله لوكاس باكيتا ليحجز راقصي السامبا مكانهم في المباراة النهائية على ملعب ماراكانا.

وقال نيمار بعد تلك المباراة مُبتسمًا «أريد الأرجنتين وأنا أشجعهم، لديّ أصدقاء هناك وفي النهائي ستفوز البرازيل».

وقدم نيمار رفقة ميسي بطولة استثنائية حتى الآن، حيث سجل البرازيلي هدفين ومرر 3 تمريرات حاسمة لزملائه آخرهم لباكيتا أمام تشيلي ثم بيرو.