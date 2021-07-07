الامارات | مفاجأة.. برشلونة لا يستطيع تسجيل اللاعبين الجدد والحل في بيع 5 نجوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. برشلونة لا يستطيع تسجيل اللاعبين الجدد والحل في بيع 5 نجوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أن نادي برشلونة وبسبب الديون المتراكمة عليه، والتي قاربت ملياري يورو، بات غير قادر قانونيا على إتمام تسجيل اللاعبين الجدد الذين أعلن عن التعاقد معهم في الفترة الأخيرة وذلك بسبب تجاوزه سقف الرواتب المحدد من قبل رابطة الدوري الإسباني، ويتعلق الامر بالارجنتيني سيرجيو أغويرو، والهولندي ممفيس ديباي والإسباني إريك غارسيا، والبرازيلي إيمرسون، وجميعهم لاعبين تحرروا من عقودهم مع أنديتهم.

وقالت الصحيفة إن السبب في ذلك هي أمور قانونية تتعلق باشتراطات مالية على النادي الوفاء بها، قبل إتمام التعاقد وتحديد رواتب اللاعبين الجديد والأمور المالية المرتبطة بعقودهم. واشارت إلى أن النادي بات في وضح حرج للغاية، لأن تجديد عقد أهم لاعب في صفوفه، الأرجنتيني ليونيل ميسي، مايزال متعثرا لنفس السبب.

وأكدت أن النادي بات مجبرا وأكثر من أي وقت مضى على التخلص من خمس نجوم بارزين، هم الفرنسيين عثمان ديمبلي وسامويل أومتيتي، والبوسني ميراليم بيانيتش والبرازيلي كوتينيو والإسباني بوسكيتس. وفي حال تمكن رئيس النادي خوان لابورتا من التخلص من هؤلاء اللاعبين في أقرب فرصة، فسيتمكن من تحقيق بعض التوازن في الامور المالية، وبالتالي ستحدث انفراجة، ويستكمل تسجيل اللاعبين الجدد، بجانب توقيع عقد جديد مع ليونيل ميسي، خاصة وأن رواتب هؤلاء اللاعبين مرتفعة جدا.

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