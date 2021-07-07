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خلال الاولمبياد.. طوكيو تنوي فرض حالة طوارئ جديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تعتزم الحكومة اليابانية إعلان حالة طوارئ جديدة في طوكيو تستمر طوال فترة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق بعد اسبوعين في العاصمة، للحد من انتشار فيروس ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

 

ذكرت شبكة "إن إتش كاي" التلفزيونية العامة أن "الحكومة قررت إعلان حالة الطوارئ الرابعة في طوكيو وأبلغت قرارها" إلى التحالف الحاكم في البلاد.

 

ستكون حالة الطوارئ سارية حتى أغسطس، بحسب عدة وسائل إعلام، في حين تجري ألعاب طوكيو في الفترة الواقعة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس.

 

نقلت وكالة كيودو عن مسؤول حكومي كبير احتمال اقامة الألعاب الأولمبية بدون جمهور.

في مارس، منع المنظمون قدوم المتفرجين من الخارج، ما شكل سابقة في تاريخ الأولمبياد.

 

في يونيو، سمحوا بحضور المتفرجين المحليين ولكن بنسبة 50 % من طاقة استيعاب كل موقع على ألا يتعدى العدد 10 آلاف متفرج. ونبهت السلطات مؤخرا إلى أن خيار اقامة الالعاب بدون جمهور ما زال مطروحاً، في اعقاب تدهور الوضع الصحي في اليابان مرة أخرى.

 

من المقرر اتخاذ قرار بشأن القيود النهائية للجمهور في الأيام المقبلة، مع اتخاذ الحكومة قرارها رسميا بشأن حالة الطوارئ.

 

بقي الأرخبيل بمناى نسبياً عن الوباء مقارنة بعدة بلدان أخرى، حيث سجل حوالي 14800 وفاة رسميًا منذ بداية الوباء، لكن الخبراء حذروا من أن نظامه الصحي قد يتزعزع مع الألعاب الأولمبية.

 

ومن المتوقع أن يشارك حوالي 11 الف رياضي في هذه الألعاب. وفرض المنظمون إجراءات صارمة على جميع المشاركين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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