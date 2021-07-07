شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. ماهى المباريات التى يغيب عنها سداسى الأهلى المشارك فى أوليمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى الفترة التى سوف يفتقد فيها لاعبيه المختارين للظهور فى أوليمبياد طوكيو بالفترة الصعبة نظراً لخوض المارد الاحمر مباريات مهمة خلالها على الصعيد المحلى فى ظل سعيه لحسم لقب الدوري لصالحه للموسم السادس على التوالى ، وكشف مسؤولو اتحاد الكرة عن المباريات التى يخوضها النادى الأهلى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى بسبب مشاركة الفراعنة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق خلال الشهر الجارى وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: من يمثل المنتخب الاوليمبى فى طوكيو من داخل الاهلى ؟

ج: ستة لاعبين اختارهم شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى لرحلة طوكيو وهم محمد الشناوى وأكرم توفيق وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر.

س: ماهى المباراة التى سوف يلعبها الاهلى بدون سداسى المنتخب الاوليمبى؟

ج:كشف مسؤولو اتحاد الكرة عن المباريات التى يخوضها النادى الأهلى بدون لاعبى المنتخب الأولمبى بسبب مشاركة الفراعنة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق خلال الشهر الجارى وهى كالتالى :الأهلى والبنك الأهلى يوم 22 يوليو، الأهلى والإنتاج الحربى يوم 25 يوليو، والأهلى وأسوان يوم 29 يوليو.

س: هل سيتوقف غياب سداسى الاهلى عن المباريات الثلاث فقط ؟

ج: لأ..فإذا تأهل المنتخب الأولمبى لربع النهائى الذى يقام يوم 31 يوليو الجارى، ثم إلى نصف النهائى يوم 3 أغسطس يخوض الأهلى لقاء وادى دجلة يوم 2 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى ، أما إذا تأهل المنتخب للنهائى أو لم يتأهل سيخوض وقتها مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع يوم 6 أغسطس، وبالتالى يخوض المارد الأحمر لقاء سيراميكا يوم 5 أغسطس بدون لاعبى المنتخب الأولمبى، أما إذا تأهل المنتخب الأولمبى للنهائى يوم 8 أغسطس فيلتقى الأهلى مع الإسماعيلى يوم 9 أغسطس بدون لاعبى المنتخب لصعوبة عودتهم ولحاقهم بالمباراة.

س: ماهى مجموعة المنتخب الاوليمبى فى طوكيو ؟

ج: يلعب المنتخب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

س: ماموقف الاهلى فى بطولة الدوري هذا الموسم ؟

ج: يحتل المارد الاحمر المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة فيما يعتلى الزمالك القمة برصيد 61 نقطة من 27 مباراة.