شكرا لقرائتكم خبر عن عيد عبد الملك:رمضان صبحى ندمان على ترك الاهلى..وبن شرقى الأفضل فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن رمضان صبحى لاعب بيراميدز يشعر بالندم لرحيله عن الاهلى، وقال أحمد عيد عبد الملك الذى حل ضيفاً على برنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"مش ندمان على تصريحى بترحيبى باللعب للأهلى ، لانى كنت أقصد وقتها أن لو مفيش زمالك هعمل زى أى لاعب ويروح الاهلى لو العرض الوحيد إنما إذا تواجد الزمالك إذن هو الاختيار الأول والأخير فى حياتى".

وتابع أحمد عيد عبد الملك:" لو روحت الاهلى وجبت جول مش هبوس التى شيرت زى كهربا اللى عملها فى الاهلى والزمالك واتحاد جدة إنما هبوس الدبلة بس".

وأكمل :"طارق العشرى مدرب حرس الحدود الاسبق أهلاوى ولكنه لايمكن أن يفوت مباراة للأهلى ، ومحمد حليم مدرب حرس الحدود الحالى كان بيعشق الاهلى منذ صغره ويبكى إذا خسر ولكن حينما واجه الاهلى كلاعب بطل يشجعه خاصة لما كنا بنتعرض لظلم تحكيمى فى مباريات الحدود والاهلى".

وتابع:" الناس كانت بتهاجمنى تقولى مش بتضحك فى الملعب ليه طب بالذمة اضحك ليه هو الحكم بيوزع نكت ، ومدحت شلبى سبب تسميتى أخطر خطير، ولا أنسى تعليق عصام الشوالى على أداؤى فى مباراة البرازيل بكأس القارات".

ويضيف:"أشرف بن شرقى وطارق حامد ومحمود الونش الافضل فى الزمالك ، بينما محمد شريف وديانج وأفشة الافضل فى الاهلى، ولكن يبقى أشرف بن شرقى أحسن كواليتى لاعب أجنبى جه مصر فى التاريخ ثم خلفه فرجانى ساسى ثم ديانج".

وتابع:" موسيمانى زى كارتيرون بس مدرب الاهلى عنده إستقرار..زمالك باتشيكو أفضل من زمالك كارتيرون وأهلى فايلر أفضل من أهلى موسيمانى، والاهلى بطل أفريقيا بنسبة 75 % مع انى مشوفتش فرقة كايزر تشيفز".

وأكمل:" صالح جمعة لن يفيد الزمالك وأرفض التعاقد معه لانه مكنش بيلعب فى الاهلى ، ومهند لاشين لاعب الطلائع بيعجبنى جدا، والوقت قد لايسعف محمد ابراهيم لو عاد الزمالك من سيراميكا ، ولايعجبنى مستوى مالانجو ، ورحيل ساسى سيؤثر على الزمالك وعلى ساسى نفسه ، وليد الكرتى لديه خبرات رغم صغر سنه فهو صفقة مميزة، سيرينو أقوى من سفيان رحيمى لان الاخير لاعب عادى ، وحسام حسن لاعب سموحة أفضل مهاجم ثم يليه عمرو جمال".

ويضيف:"رمضان صبحى غلط فى الرحيل عن الاهلى وفرحته بعد هدف بيراميدز لانه عايش كبت كبير من هجوم الجماهير وندمان على اللى عمله ولو كنت مكانه مكنتش سبت الاهلى خاصة ان سنى صغير حتى لو الفلوس أكبر".

وتابع:" كويس انه فى فترة توقف دوري حالياً حتى يستغل الزملكاوية الفرصة للإحتفال بنادى القرن الحقيقى يوم 9 يوليو الجارى".