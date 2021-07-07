شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر المنتخب الأولمبى ينطلق اليوم بعد تقديم موعده 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، دخول الفريق معسكرا مفتوحا اليوم الأربعاء بدلا من غدا الخميس، على أن يتم غلق المعسكر بداية من الجمعة المقبل استعدادا للسفر إلى طوكيو والمشاركة فى الأولمبياد.

ويبدأ المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، اليوم الاربعاء ، معسكره الأخير استعدادا للسفر إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة اسبانيا يوم 22 يوليو الجارى ثم الأرجنتين يوم 25 وأستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن ينتظم في التدريبات اليوم أغلب اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في الأولمبياد، واختار شوقى غريب 22 لاعبا للأولمبياد هم ، في حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد، والدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر، والهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.