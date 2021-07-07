شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عامر يكشف موقف ثنائى الانتاج الحربى من الانضمام لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى فكرة مناقشة أى عروض تصل للاعبيه فى هذا التوقيت من عمر الموسم المحلى مشدداً على أن ناديه تركيزه منصب على تفادى الهبوط قبل التفكير فى أى ملف أخر، وقال اللواء أشرف عامر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:"الانتاج الحربى لايناقش أى عروض للاعبين ، واللاعبين أنفسهم يدركون خطورة المرحلة الحالية وكل تركيزهم منصب على الفوز بالمباريات المقبلة بالدوري لتفادى شبح الهبوط للقسم الثانى ".

وأكمل اللواء أشرف عامر:"لم يصلنا أى عرض من سيراميكا للتعاقد مع محمد غنام وعبد الرحمن شيكا والثنائى عقده مستمر مع الانتاج ثلاثة سنوات، وكل هذه الملفات مؤجلة لحين انقاذ الفريق فلايزال لدينا أمل لتفادى الهبوط والبقاء فى الدوري الممتاز، فلماذا نشغل أنفسنا ولاعبينا فى هذا التوقيت بمثل هذه العروض ".

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 48 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

وتعادل الإنتاج الحربى مع الجونة بهدف لكل فريق فى الظهور الأخير بمسابقة الدورى تحت قيادة مدربه أحمد كشرى، بينما يستعد الانتاج حالياً لمواجهة بيراميدز المقرر لها غداً الخميس فى التاسعة مساءً باستاد الاهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري.

ويعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى على دراسة مباريات فريق بيراميدز تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته الخميس ضمن خطة التمسك بالأمل الأخير للبقاء بين الكبار فى الدورى الممتاز وتوديع شبح الهبوط.