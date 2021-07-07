شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يغلق الباب أمام العروض الاحترافية للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو نادى وادي دجلة الباب أمام جميع العروض الاحترافية للاعبي الفريق في الفترة الحالية، وطالب مجلس الإدارة الاعبين بالتركيز في المباريات السبع المتبقية في هذا الموسم لتحقيق الهدف المنشود وهو البقاء بين الكبار في دورى الأضواء والشهرة.

وطالب عبد الباقي جمال المدير الفنى لفريق وادى دجلة ، اللاعبين بغلق باب المفاوضات أمام العروض الاحترافية ومنها عروض قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك، وحذرهم من التصريحات الإعلامية عن هذه العروض في ظل الوضع الصعبة للفريق.

واتفق الجهاز الفني مع اللاعبين على فتح صفحة جديدة بعد التعادل مع المقاصة في الدوري وحثهم على الفوز في المباريات المقبلة وهي السبيل الوحيد للبقاء في الدوري هذا الموسم حيث يحتاج دجلة لـ15 نقطة على الأقل من اصل 21 نقطة متبقية للفريق هذا الموسم في المباريات السبع المتبقية والتي يفتتحها الغزلان بمواجهة الأهلى أول الشهر المقبل.

تعادل فريق مصر المقاصة تحت قيادة مدربه الجديد محمد عبد الجليل، مع وادي دجلة بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

تقدم لمصر المقاصة شيمس بيكلي في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول، وتعادل أحمد عاطف لوادي دجلة في الدقيقة 51، وأهدر باسم مرسي ركلة جزاء في الدقيقة 85 .

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة وما زال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى.