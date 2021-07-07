شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يؤهل نفسه للعودة إلى التشكيل الأساسي فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك تدريبات تأهيلية مكثفة خلال فترة الراحة الطويلة الحالية التي حصل عليها الفريق نتيجة عدم خوضه مباريات طوال شهر يوليو الجارى، حيث سيخوض الزمالك اول مباراة رسمية له يوم 3 أغسطس المقبل امام غزل المحلة في اطار مباريات الجولة الـ 29 للدورى.

ويستغل أبو جبل الفترة الحالية في رفع معدل اللياقة البدنية من خلال تدريبات مكثفة بالتنسيق مع الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، وذلك لرغبته في العودة مرة أخرى للتشكيل الأساسي للفريق، ويسعي أبو جبل لاستغلال المباريات الودية المقبلة لتثبيت اقدامه داخل التشكيل الأساسي.

من ناحية أخرى قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تكريم لاعبي النادي المتأهلين لأولمبياد طوكيو والمقرر انطلاقها في الفترة ما بين 23 يوليو الحالي و8 أغسطس المقبل.

وقامت إدارة النادي بإبلاغ النشاط الرياضي لترتيب التكريم المناسب للاعبي النادي المشاركين في هذا المحفل العالمي، خاصة في ظل ارتباطهم بالمعسكرات والاستعداد للمشاركة بالأولمبياد.

ويمثل الزمالك في الأولمبياد رباعي كرة القدم: محمد عبد السلام ومحمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وإمام عاشور.. ولاعبو اليد: يحيى الدرع وأحمد مؤمن صفا وسيف الدرع وأحمد الأحمر ووسام نوار وأكرم يسري وعمر الوكيل بكار وحسن قداح.. بجانب ثنائي تنس الطاولة أحمد علي صالح وفرح عبد العزيز.

وكان المدير الفنى لفريق الزمالك حدد برنامج الفريق خلال فترة توقف الدورى الفترة المقبلة، حيث قرر منح اللاعبين راحة لمدة 11 يومًا ابتداء من اليوم، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجارى على ملعب النادى استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.