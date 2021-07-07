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محمد عادل وهانى عبد الفتاح يمثلان التحكيم المصرى ببطولة كأس العرب للناشئين

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القاهرة - سامية سيد - وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 سنة، إحدى بطولات الاتحاد العربى لكرة القدم، إذ بدأت بالنسخة الأولى فى عام 2011 فى ضيافة المملكة العربية ، وفاز بلقبها المنتخب السعودى ونال منتخب سوريا الوصافة، ثم أقيمت النسخة الثانية عام 2012 فى الجمهورية التونسية، وحقق لقبها منتخب تونس وجاء فى الوصافة المنتخب العراقي.

فى حين، استضافة دولة قطر النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة عام 2014، وحقق لقبها منتخب العراق وجاء المنتخب السعودى فى الوصافة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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