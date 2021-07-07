شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن للقاضية × الأهلي: أتمنى تحقيق العاشرة ولا تغيير في قرار الشناوي "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى أحمد حسن نجم الكرة المصرية أن يفوز الأهلي ببطولة دوري أبطال افريقيا من خلال الفوز على منافسه كايزر تشيفز الجنوب افريقي في المباراة النهائية للبطولة والمقرر اقامتها يوم 17 يوليو الجاري في المغرب، وقال أحمد حسن في تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي المذاع على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي :"اتمنى تحقيق البطولة الافريقية العاشرة رجالة الأهلي قادرين على تحقيق الأنجاز وحمل اللقب الذي يحمل الأهلي لقبه"

وتابع أحمد حسن في تصريحاته لبرنامج القاضية × الأهلي :"الإدارة الحمراء لن تغير موقفها وستوافق على سفر محمد الشناوي للمشاركة في الاولمبياد حتى في حالة إصابة علي لطفي حتى لو اضطر الجهاز الفني للعب مباريات الدوري بالحراس الناشئين وعلى رأسهم مصطفي شوبير..هناك رغبة في تدعيم المنتخب ولكن ذلك لن يكون قبل مشاركتهم مع الفريق في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا"

القاضية × الأهلى هو برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.