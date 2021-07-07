شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وبن شرقي وطارق حامد أكثر لاعبي الزمالك مشاركة هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الزمالك استعداداته يوم 16 يوليو الحالي لمباراة غزل المحلة المقرر لها 3 أغسطس المقبل ضمن مباريات الدورى، وهي المباراة التي يحتاج فيها الزمالك للفوز لمواصلة انفراده بصدارة الدورى والمنافسة بقوة علي اللقب الغائب منذ سنوات.

الزمالك خاض 27 مباراة في الدورى هذا الموسم حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 7 مباريات وتعرض للخسارة في مباراتين واحرز لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا فقط، ويعتبر احمد سيد زيزو هو أكثر لاعبي الزمالك مشاركة في المباريات هذذا الموسم بعدما شارك في 26 مباراة ، والتقرير التالي يوضح اكثر 5 لاعبين الزمالك مشاركة مع الفريق هذا الموسم :

احمد سيد زيزو : 26 مباراة

طارق حامد : 25 مباراة

اشرف بن شرقي : 25 مباراة

محمود حمدي الونش : 24 مباراة

يوسف أوباما : 22 مباراة

كما يحتل اشرف بن شرقي قائمة هدافي الزمالك في الدوري برصيد 12 هدفا، فيما يأتي في المركز الثاني يوسف أوباما برصيد 9 أهداف يليه احمد سيد زيزو برصيد 6 أهداف

من ناحية اخري استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق علي تطبيق برنامج بدني مكثف للاعبين عقب العودة للتدريبات والمقرر لها 16 يوليو الجاري، بعدما حصل اللاعبون علي راحة سلبية تستمر لمدة 11 يوما بعد تأجيل مباراة غزل المحلة والتي كان مقررا لها أول أمس الاثنين لتقام يوم 3 أغسطس المقبل.

وسيقوم الجهاز الفني بعمل اختبارات بدنية وقياسات وزن للاعبين عقب العودة من الراحة، مع تطبيق برنامج تأهيل مكثف يستمر حتي نهاية المعسكر المقرر ان يخوضه الزمالك في برج العرب استعدادا للمباراة.

وكان المدير الفنى لفريق الزمالك حدد برنامج الفريق خلال فترة توقف الدورى الفترة المقبلة، حيث قرر منح اللاعبين راحة لمدة 11 يومًا ابتداء من اليوم، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجارى على ملعب النادى استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

من ناحية أخرى قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تكريم لاعبي النادي المتأهلين لأولمبياد طوكيو والمقرر انطلاقها في الفترة ما بين 23 يوليو الحالي و8 أغسطس المقبل.

وقامت إدارة النادي بإبلاغ النشاط الرياضي لترتيب التكريم المناسب للاعبي النادي المشاركين في هذا المحفل العالمي، خاصة في ظل ارتباطهم بالمعسكرات والاستعداد للمشاركة بالأولمبياد.

ويمثل الزمالك في الأولمبياد رباعي كرة القدم: محمد عبد السلام ومحمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وإمام عاشور.. ولاعبو اليد: يحيى الدرع وأحمد مؤمن صفا وسيف الدرع وأحمد الأحمر ووسام نوار وأكرم يسري وعمر الوكيل بكار وحسن قداح.. بجانب ثنائي تنس الطاولة أحمد علي صالح وفرح عبد العزيز.