شكرا لقرائتكم خبر عن تحفظ بالأهلي على ضم حسام حسن في الصيف لوجود 3 مهاجمين سوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسود اتجاه داخل النادي الأهلي لعدم الدخول في مفاوضات مع حسام حسن مهاجم سموحة والمعار إلى أهلي طرابلس الليبي لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، لأكثر من سبب أبرزها وجود أكثر من لاعب مميز من المهاجمين المحليين في قائمة الأهلي.

ويرى مسئولو النادي الأهلي أن الفريق الأحمر حاليا يضم أفضل المهاجمين في مصر سواء المقيدين في قائمته أو المعارين، وهو ما يدفع مسئولي القلعة الحمراء لعدم التفكير في التعاقد مع مهاجم محلي جديد خلال الفترة القادمة سواء حسام حسن أو غيره.

ويضم الأهلي فى الخط الأمامى كلا من محمد شريف أبرز نجوم الفريق في الموسم الحالي وصلاح محسن الذي تألق في الفترة الأخيرة وبات من الخيارات المهمة في حسابات موسيماني، بالإضافة إلى أحمد ياسر ريان المعار لسيراميكا ،

ومن المقرر أن يحتفظ الأهلي بالثنائي محمد شريف وصلاح محسن مع عودة أحمد ريان ليضم الفريق الأحمر ثلاثة من أفضل 3 مهاجمين في الدوري المصري، وهو ما يجعل التفاوض مع مهاجم سموحة أمر مستبعد.

ووافق مسئولو النادي الأهلي على بيع محمود الجزار مدافع الفريق الأحمر إلى الجونة مقابل 5 ملايين جنيه، بعد تفعيل النادي الساحلي لبند الشراء الموجود في عقد استعارته من القلعة الحمراء خلال الموسم الجاري.

ونجح مسئولو نادي الجونة في تفعيل بند شراء محمود الجزار من الأهلي في عقد استعارة اللاعب من الأهلي والذي ينص على شرائه مقابل حصول مسئولي القلعة الحمراء على 5 ملايين جنيه.

يذكر أن الأهلي سبق وحصل على خدمات الجزار قبل موسمين قادما من كهربا الإسماعيلية مقابل 2 مليون جنيه.

ووفر مسئولو النادي الأهلي من وراء بيع وإعارة الجزار مبلغ 7 ملايين ونصف المليون جنيه بعدما باعه مقابل 5 ملايين جنيه بخلاف إعارته موسمين متتاليين نظير مليون ومليون ونصف على التوالي ، ليصل صافي ما حققه الأهلي من بيع الجزار للجونة 5 ونصف المليون جنيه بعد خصم المبلغ الذي تم دفعه لناديه السابق كهربا الإسماعيلية.