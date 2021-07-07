شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يظهر بعد غياب ويرتدى قميص الزمالك "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن دماء القلعة البيضاء ما زالت تسري في عروق النجم التونسي فرجاني ساسي، فوسط الأجواء التصعيدية التي يتخذها نادي الزمالك تجاه النجم التونسي فرجاني ساسي، لحفظ حقوق النادى ضده بعد رفض العودة للانتظام في تدريبات الزمالك بداعي انتهاء تعاقده بنهاية يونيو الماضي، ظهر فرجاني ساسي في صورة جديدة على حالة الخاصة بموقع "انستجرام" وهو يرتدي تيشرت أبيض عليه شعار الزمالك.



فرجانى ساسى فى التدريب

وظهر الدولي التونسي فرجاني ساسي، وهو يؤدي تدريبات في صالة الجيم بينما يرتدي تيشرت أبيض وعليه لوجو شعار الزمالك، وكأنه يريد ايصال رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء بأنه ما زال من عشاق نادى الزمالك.



فرجانى ساسى

وبدأت إدارة نادي الزمالك في اتخاذ خطوات جادة لحفظ حقوق النادى ضد التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب الفريق، الذي رفض العودة للانتظام في تدريبات الزمالك بداعي انتهاء تعاقده بنهاية يونيو الماضي.

وجهزت إدارة الزمالك ملفا كاملا عن العقوبات التي تم توقيعها على فرجاني ساسي مع نسخة من لائحة الفريق للاستشهاد بها في فترة انقطاعه عن التدريبات ، والتي امتدت من يوم 17 يونيو الماضي ، وذلك بعدما أبلغ محامي ساسي إدارة الزمالك أنه لن يعود وتم انهاء التعاقد بنهاية يونيو الماضي.

وسيتم إرسال الملف لاتحاد الكرة لتوقيع الغرامات على فرجاني ساسي وتوثيقها تمهيدا لارسالها للفيفا في حال لجوء اللاعب للاتحاد الدولي وتقديم شكوى ضد الزمالك، بشأن مستحقاته المتبقية من لموسم الحالي والبالغة نحو 450 ألف يورو.

من جانبه أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة التى تدير نادى الزمالك، أن محامى التونسى فرجانى ساسى أبلغنا بعدم عودة اللاعب إلى مصر مرة أخرى وانتهاء علاقته بالزمالك.

وقال حسين لبيب في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك : "محامى الزمالك كلم محامى التونسى فرجانى ساسى من 4 أيام، والأخير أبلغه أن ساسى لن يعود وعقده انتهى وعلاقته انتهت بالزمالك".