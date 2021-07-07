شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعتمد نادي المقاولون العرب، التشكيل الجديد للأجهزة الفنية لفرق قطاع الناشئين بقلعة ذئاب الجبل، استعداداً للموسم الجديد 2021/2022، حيث جاء تشكيل الأجهزة الفنية كالتالي:

ـ فريق 20 سنة مواليد 2001: عبد العزيز مصطفى زيزو مدير فني

ـ فريق 19 سنة مواليد 2002: محمود العارف إمام مدير فني

ـ فريق 18 سنة مواليد 2003: محمد عبد العزيز زيزو مدير فني

ـ فريق 17 سنة مواليد 2004: محمود حسن الشيمي مدير فني

ـ فريق 16 سنة مواليد 2005: أحمد سعيد سالم مدير فني

ـ فريق 15 سنة مواليد 2006: مجدي مصطفى محمد مدير فني

ـ فريق 14 سنة مواليد 2007: سامح محمد يوسف مدير فني

بينما جاء قطاع البراعم كالتالي:



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وكان المقاولون العرب قد تلقى الهزيمة الأولى منذ بداية الدور الثانى أمام طلائع الجيش، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس على استاد عثمان أحمد عثمان، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

وطالب عماد النحاس لاعبى المقاولون بإغلاق صفحة الهزيمة للتركيز على المباراة التالية أمام الأهلى والتى تقام الخميس المقبل، خاصة مع ضيق الوقت بين المباراتين، وشدد مدرب المقاولون على ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأهلى للابتعاد عن معركة البقاء الدائرة فى مؤخرة الجدول.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 29 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 26 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادل فى 8 أخرى، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 11 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفا، واستقبلت شباكهم 33 هدفا أخرى.