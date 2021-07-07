طبيب الأهلي يوضح طبيعة إصابة علي لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي، أن علي لطفي حارس مرمى الفريق، يعاني من شد في العضلة الأمامية، مشيراً إلى أنه سيغيب لمدة 5 أيام.

وقال أحمد أبو عبلة، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، إن الأشعة التي أجراها علي لطفي، أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الأمامية.

وأضاف طبيب الأهلي، أن لطفي يحتاج إلى فترة علاج طبيعي وتأهيل تصل إلى خمسة أيام، يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأشار أبو عبلة إلى أن علي لطفي أجرى أشعة أمس الثلاثاء، للاطمئنان على سلامته بعد شكواه أثناء مران الفريق.

وأكد أبو عبلة أن حالة علي لطفي مطمئنة، وسوف يبدأ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به اليوم، وذلك لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.