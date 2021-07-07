مصدر لمصراوي: النجوم وقع عقد انتقال كريم فؤاد للأهلي رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبدالحكيم طه:

كشف مصدر أن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي نجح في ضم كريم فؤاد الظهير الأيمن لنادي النجوم والمعار لانبي بشكل نهائي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء أن أمير توفيق أنهي الصفقة بشكل كامل وحصل علي توقيع اللاعب لمدة خمس سنوات بعد الإتفاق مع مسئولي النجوم برئاسة محمد الطويلة على كافة التفاصيل الخاصة.

وأضاف: "وقع اللاعب منذ ساعات بشكل رسمي وتم توقيع العقود مع نادي النجوم أيضاً".

وكان يلا كورة قد كشف أن الصفقة كلفت الأهلي مبلغ 15 مليون جنيه تم تسليم شيك مقبول الدفع فوراً كمقدم للتعاقد، على أن يتم تقسيط الجزء الباقي من الصفقة على دفعات.

وأوضح المصدر، أن الصفقة تتضمن أيضاً وجود بعض الإمتيازات الأخرى يحصل عليها نادي النجوم.

وتتضمن الإمتيازات مليون جنيه حال مساعدة كريم فؤاد في حصول الأهلي على لقب الدوري ومليون جنيه عند الفوز بدوري أبطال أفريقيا بجانب مليون جنيه أخرى حال المشاركة في 5 مباريات مع المنتخب الأول، بجانب نسبة من إعادة بيع اللاعب.

وتابع المصدر أن كريم فؤاد تنازل عن ثلاثة ملايين جنيه لإتمام الصفقة يتحملها الأهلي وتخصم علي سنوات العقد الخمسة المستقبلية، ويحصل اللاعب على مبلغ 4 ملايين جنيه في الموسم على أن تزيد سنوياً بنسبة معينة تم الإتفاق عليها دون أن يناقش كريم فؤاد أي تفاصيل.