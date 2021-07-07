مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي.. موعد تمديد عقد علي معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

كشف مصدر بالنادي الأهلي أنه ليس هناك أي أزمة في تمديد تعاقد علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأحمر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "معلول لاعب جيد ورائع ولا غنى عنه، ولديه علاقة خاصة مع كل الجماهير الحمراء وإدارة النادي برئاسة محمود الخطيب".

وأضاف: "ليس هناك أزمة في تمديد تعاقد معلول الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، كل شيء سيتم عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي".

ويلتقي الأهلي بنظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري الأبطال في 17 يوليو الجاري بالمغرب.

وأوضح: "كل ما يتردد من أرقام طلبها علي معلول غير صحيحة وليس لها اي أساس من الصحة، والأمور مع اللاعب لا تدار بهذا الشكل، هناك رصيد وتقدير متبادل بين الطرفين ولن يخرج الأمر عن هذا الأطار".

واختتم المصدر تصريحاته: "ليس هناك خلافات في التمديد بيننا وبين اللاعب، الوقت وأهمية المباريات المقبلة هي العائق الوحيد".

وينتهي تعاقد علي معلول مع الأهلي يونيو 2022.