مشاهدة مباراة الوحدات والرمثا في بث مباشر بالدوري الاردني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الوحدات والرمثا في الدوري الاردني، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 7-7-2021.

يحتضن استاد عمان الدولي في المدينة الرياضية لقاء الوحدات والرمثا المؤجل من الجولة الثانية في الدوري الاردني، وينقل البث المباشر على قناة الاردن الرياضية بصوت المعلق الرياضي “أحمد الخلايله”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الوحدات والرمثا، في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية والاردن، 21:30 بتوقيت عمان.

وكان لقاء الوحدات أمام الرمثا قد تم تأجيله نظرًا لمشاركة المارد الأخضر في بطولة دوري أبطال آسيا، التي ودعها من دور المجموعات.

وينتظر عشاق الوحدات والرمثا مباراة مليئة بالندية والإثارة نظرًا لرغبة الفريقين في تحقيق الفوز ومزاحمة الفيصلي وشباب الاردن على صدارة الترتيب.

ويتواجد نادي الوحدات في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاردني متقدمًا بفارق الأهداف عن الرمثا، وفي رصيد كل منهما 14 نقطة، حيث أحرز المارد الأخضر 13 هدفًا، واستقبل هدفين، في المقابل سجل الفريق الأزرق 11 هدفًا، ودخل مرماه 3 اهداف.

الجدير بالذكر ان الوحدات تعادل في الجولة الماضية مع فريق “الحسين إربد” بدون أهداف، فيما تنازل نادي الرمثا عن الصدارة بعد خسارته أمام الفيصلي (1-2).