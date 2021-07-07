مشاهدة مباراة الهلال والخرطوم الوطني في بث مباشر بالدوري السوداني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الهلال والخرطوم الوطني في الدوري السوداني، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 7-7-2021.

تُقام مباراة الهلال والخرطوم الوطني ضمن الجولة الـ 22 في الدوري السوداني، على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة ام درمان، وتنقل على قناة الملاعب الرياضية السودانية HD.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والخرطوم الوطني، في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، 18:15 بتوقيت مصر والسودان، 19:15 بتوقيت السعودية، 20:15 بتوقيت عمان.

يتطلع نادي الهلال إلى تحقيق الانتصار على الخرطوم الوطني، لمواصلة مطاردته للمتصدر “المريخ”، الذي سيواجه أهلي شندي غدًا الخميس لحساب الجولة الحالية.

وتصطدم رغبة الهلال بطموح نادي الخرطوم الوطني الذي سيسعى إلى تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري السوداني، وانتزاع الثلاث نقاط، لتقليص الفارق مع سيد البلد.

ويحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السوداني، ويفصله نقطة واحدة عن صاحب الصدارة نادي المريخ، وجمع الموج الأزرق 43 نقطة من 18 لقاء، انتصر في 13 مناسة، وحقق 4 تعادلات، وتلقى هزيمة واحدة جاءت على يد المريخ منذ 3 جولات.

بينما يأتي نادي الخرطوم الوطني في المركز الثالث ويفصله 8 نقاط عن الثاني، الهلال، وجمع الفريق المُلقب بالأفيال 35 نقطة، من 18 مباراة، فاز في 10 مناسبات، وتعادل في 5، وخسر 6 مرات.