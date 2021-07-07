بالفيديو | مورينيو يكشف سر لقطة كيليني مع ألبا في يورو 2020

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي روما، عن إصابة لاعبه الدولي الإيطالي سبينازولا، بالإضافة إلى سر لقطة كيليني مع ألبا في يورو 2020 بمباراة نصف النهائي، قبل خوض ايطاليا واسبانيا ركلات الترجيح في نصف نهائي يورو 2020، في المباراة التي انتهت لصالح الأتزوري.

قبل خوض ركلات الترجيح بين منتخب إيطاليا واسبانيا، ظهر كيليني وهو يمازح جوردي ألبا بشكل غريب للغاية، وذلك من أجل تقليل ضغط الركلات.

وقال مورينيو خلال تصريحات صحفية لموقع “كالتشيو ميركاتو” :”كيليني كان يضحك لأنه لم يكن مضطرًا لتنفيذ ركلة الجزاء، ترتيبه رقم 10 من أصل 11 لاعب بالمنتخب الإيطالي، فكان أقل توترًا عن زملاءه “.

أضاف :”لم يكن لديه أي ضغط. لقد قام بعمله المطلوب منه داخل المباراة، لكن في تلك المرحلة كان الأمر متروكًا للآخرين”.

وحول إصابة سبينازولا وعودته للملاعب :”لن يعود للملاعب قبل يناير، وقتها سيكون بمثابة صفقة جديدة بالفريق”.

وتأهل المنتخب الإيطالي لنهائي يورو 2020، وذلك بعد التفوق على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح والتي شهدت تألق من جانب جيانلويجي دوناروما.

وسيلعب المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية أمام الفائز من مباراة إنجلترا والدنمارك والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء.