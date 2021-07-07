صفقات ريال مدريد | ليس هالاند ولا مبابي.. بيريز يخطط لـ صفقة نارية

يستهدف رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، تدعيم صفوف الملكي في الفترة المقبلة من الميركاتو الصيفي 2021، بضم صفقة نارية، في ظل ابتعاد كل من الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، والنجم الفرنسي كيليان مبابي عن سوق الميرنجي الحالي.

وفقًا لصحيفة “ذا أثلتيك” البريطانية، فإن هناك رغبة كبيرة من طرف رئيس نادي ريال مدريد في ضم جناح نادي مانشستر سيتي، رحيم سترلينج، في الميركاتو الصيفي 2021.

وينتهي عقد الدولي الإنجليزي سترلينج رفقة نادية مانشستر سيتي بعد موسمين في 30 يونيو 2023، لكن في إنجلترا، أكدوا أن اللاعب غير سعيد مع بطل الدوري الإنجليزي.

يأتي السبب وراء ذلك بعدما علم سترلينج بأنه أحد اللاعبين الذين يرغب مانشستر سيتي في دخولهم في صفقة تبادلية مع توتنهام من أجل التعاقد مع هاري كين.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن المدرب الاسباني بيب جوارديولا، يرغب في بقاء لاعبه سترلينج داخل الفريق السماوي، والنادي يستعد لتجديد عقده، لذلك اللاعب ليس في عجلة من أمره.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن رحيم سترلينج الذي ينشط حاليا رفقة منتخب بلاده إنجلترا الذي سيخوض مواجهة نارية اليوم أمام منتخب الدنمارك في نصف نهائي يورو 2020، لن يتخذ أي قرارات بشأن مستقبله، إلا بعد انتهاء المسابقة الأوروبية.

وقالت الصحيفة، أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يهتم بشدة بموقف سترلينج مع السيتي، وإذا تمت الصفقة ستكلف خزائن الملكي، مبلغ لن يقل عن 90 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن، منتخب انجلترا سيخوض مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأربعاء، ضد منافسه الصعب منتخب الدنمارك، ضمن فعاليات نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020“.