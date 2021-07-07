اون سبورت ضد الاهلي..حملة جماهيرية شرسة ضد القناة في تويتر

تواجه قناة اون سبورت المصرية على مدار الـ 24 ساعة الماضية انتقادات حادة من جانب جماهير النادي الاهلي عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وتصدر هاشتاج حمل عنوان «اون سبورت ضد الاهلي» قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر مصر خلال الساعات الماضية، حيث عبر جمهور النادي الاهلي من خلاله عن غضبه واستياءه من السياسة المتبعة داخل القناة ضد فريقهم.

وتعرضت جميع البرامج المقدمة على قناة اون تايم سبورت للنقد من جانب الجمهور الاهلاوي باستثناء برنامج حارس مرمى الفريق السابق أحمد شوبير، وذهب البعض لأبعد من ذلك بنقد جميع العاملين في إذاعة أون سبورت اف ام وفي مقدمتهم خالد الغندور.

وقال مشجع للنادي الاهلي يُدعى ابراهيم مبروك «لا لمجموعة اعلامية تخصص وقتها وهواها لكل كارهي الاهلي، مدحت شلبي وخالد الغندور وشادي عيسى والدرديري وماركو، وحولوها إلى قناة وراديو الزمالك، اون سبورت ضد الاهلي».

لماذا اون سبورت ضد الاهلي؟

تساءل الجمهور عن سر اتباع إدارة قناة اون سبورت لسياسة الاعتذار الدائم لجمهور وإدارة نادي الزمالك على كل خبر خاطيء أو رأي عنيف ضد الفريق، وتجاهل تطبيق السياسة نفسها مع الاهلي رغم أنه الأكثر تحقيقًا للانجازات على مدار الأعوام الخمس الماضية.

وقال أحد المشجعين «سيف زاهر وكريم رمزي، سبق واعتذرتم على خبر، مجرد خبر حتى لو مضروب أو مصدره خاطيء، فأين اعتذاركم للاهلي على خبر كابتن سيد عبد الحفيظ ومكالمة الحكام؟ أم أن الأوامر لم تصلكم؟ اون سبورت ضد الاهلي».

ودعا معظم الذين استخدموا هاشتاج اون سبورت ضد الاهلي، إلى مقاطعة جميع برامج القناة، والاكتفاء بمتابعة المباريات فقط، بصفتها الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز بعد احتكار الحقوق أمام قناة النيل للرياضة.

وتفاعل الاعلامي الشهير دكتور علاء صادق مع الهاشتاج، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر «رغم كل انجازات الاهلي، لن تعود كرة القدم المصرية لمكانتها إلا برحيل كل الفاسدين والفاشلين والمتعصبين، وعلى رأسهم الثنائي أشرف صبحي وهاني أبو ريدة، وتطهير الاعلام الرياضي من عبدة الدولار وكارهي الاهلي».

وحظت تغريدة علاء صادق بتفضيل وصل لأكثر من الألف بعد إدراجها ظهر اليوم الاربعاء الموافق 7 يوليو 2021، وأعاد العديد من عشاق الاهلي نشرها من جديد.

وقامت قناة اون سبورت باستفزاز جمهور الاهلي أكثر من مرة بوضع معلقين على مباريات الفريق، كشفوا في عدة مناسبات عن انتمائهم للزمالك أمثال المعلق حاتم بطيشة وبلال علام ومؤمن حسن، رغم تواجد آخرين لدى القناة بميول أهلاوي وفي مقدمتهم أحمد شوبير ومحمد الكواليني، ووجود المعلق المحايد أيمن الكاشف.