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الامارات | ديوكوفيتش إلى نصف نهائي "ويمبلدون" للمرة العاشرة

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميًا مشواره نحو لقب سادس في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، ببلوغه اليوم الدور نصف النهائي للمرة العاشرة إثر فوزه على المجري مارتون فوتشوفيتش (48) 6-3، 6-4، 6-4.

ويلتقي ديوكوفيتش حامل اللقب الساعي وراء لقبه العشرين في بطولات الغراند سلام في المربع الاخير مع الكندي دنيس شابوفالوف او الروسي كارن خاتشانوف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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