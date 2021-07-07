يورو 2020: إيطاليا تفوز على إسبانيا بركلات الترجيح وتتأهل إلى نهائي البطولة

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تأهلت إيطاليا إلى نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" بعد فوزها على إسبانيا بركلات الترجيح.

ففي مباراة مثيرة على ملعب ويمبلي في لندن، تقدمت إيطاليا، بتسديدة من فيديريكو كييزا من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 60، لكن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا أنهى هذا التقدم بعدما سجل هدفا قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ولم يتمكن أي من الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت في الوقت الإضافي، وانتهت المباراة بركلات الترجيح.

وأهدرت إسبانيا ركلتين من ركلات الترجيح، من بينها ركلة البديل ألفارو موراتا، الذي سجل هدف التعادل.

وكان موراتا قد استبعد من التشكيلة الأساسية بعد سلسلة من العروض الضعيفة.

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وسجل جورجينيو ركلة الجزاء الحاسمة ليضمن فوز إيطاليا على إسبانيا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

وستواجه إيطاليا في النهائي الفائز من مباراة إنجلترا والدنمارك التي تقام مساء الأربعاء.

وكان المنتخب الإنجليزي تأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعد فوزه بأربعة أهداف دون مقابل على نظيره الأوكراني السبت، في مباراة ربع النهائي التي أقيمت على استاد "أولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما.

وتغلبت الدنمارك على منتخب جمهورية التشيك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت يوم السبت، على ملعب "باكو أولمبيك" في أذربيجان.