الجونة لمصراوي: طلبنا شراء الجزار من الأهلي نهائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد رضا شحاتة المدير الفني لنادي الجونة، أن إدارة ناديه طلبت تفعيل بند الشراء النهائي الموجود في عقد المدافع محمود الجزار المعار من النادي الأهلي.

وأشار شحاتة في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه طلب رسميًا شراء الجزار، لافتًا إلى ترحيل اللاعب بالاستمرار في الفريق الساحلي لفترة مقبلة.

وقال شحاتة: "طلبنا رسميًا من الأهلي شراء محمود الجزار استغلالًا لوجود بند في العقد يتيح لنا سداد مبلغ يقارب خمسة ملايين جنيه للقلعة الحمراء للإبقاء على اللاعب نهائيًا".

واختتم: "الجزار لاعب مفيد جدًا للجونة وله دور مؤثر كما أنه صغير السن، وكذلك يرحب بالبقاء معنا في الفترة المقبلة".

الجدير بالذكر أن الجزار يلعب في الجونة معارًا من الأهلي، بعدما وقع عقدًا لتمديد الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بندًا يمنح الجونة أحقية شراءه نهائيًا.