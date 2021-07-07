كايزر تشيفز يكشف لمصراوي مصير تواجد مدربه أمام الأهلي في نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف فينا مافوسا المتحدث الرسمي لنادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، مصير المدير الفني الجديد للفريق ستيوارت باكستر من قيادة المهام الفنية للفريق من على مقاعد البدلاء في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

متحدث كايزر تشيفز قال في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، إن ناديه في انتظار الحصول على تصريح عمل المدرب باكستر من أجل التواجد في مقاعد البدلاء.

وكان المدرب صاحب الأصول الإنجليزية تواجد خارج مقاعد بدلاء كايزر تشيفز في مباراة الوداد البيضاوي المغربي الأخيرة، حيث كان يدير المباراة من المدرجات.

وتولى باكستر المهام الفنية لفريق كايزر تشيفز ليكون بدلاً من جيفين هانت والذي رحل عن منصبه بسبب سوء النتائج المحلية للفريق.

ومن المقرر أن يواجه كايزر تشيفز منافسه الأهلي، في 17 من الشهر الجاري على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس" في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن كايزر تشيفز يخوض النهائي الأول له في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في المقابل يسعى الأهلي للتتويج بالبطولة القارية العاشرة في تاريخه بعد الفوز بها بالنسخة الماضية.