موسيماني: نظرة المصريين للكرة مختلفة وجمهور الأهلي أكبر من سكان جنوب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأن نظرة المصريين لكرة القدم مختلفة تمامًا عنها في جنوب إفريقيا، قائلًا أن وجود 70 مليون مشجع لفريق يعني أنهم أكبر من تعداد سكان بلده بالكامل.

وقال موسيماني في تصريحاته لوسائل الإعلام الجنوب إفريقية: "أنا لا استطيع الذهاب إلى المتجر من أجل التسوق".

وتابع: "لقد توجهت إلى هناك مرة واحدة خلال 3 أشهر وكنت مصحوبًا بـ3 حراس شخصيين، لأن الناس تنظر إلى كرة القدم بشكل مختلف في مصر".

وأضاف: "تصور أن يكون لديك جمهور يتجاوز تعداد سكان جنوب إفريقيا، 70 مليون لا يوجد فرصة للتحرك، الأمر جنوني هنا، لا يوجد حياة بعيدًا عن كرة القدم".

وتولى موسيماني تدريب الأهلي بداية من أكتوبر الماضي، واستطاع أن يفوز بدوري أبطال إفريقيا، وكأس مصر، وكأس السوبر الإفريقي.