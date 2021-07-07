موسيماني يتحدث عن مواجهة كايزر تشيفز وإشادة الأساطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن مواجهة كايزر تشيفز بنهائي دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى المميزات التي يتمتع بها الفريق الجنوب أفريقي، لافتًا إلى أن وظيفته هي تحقيق الفوز ولا يهمه الحصول على الإشادة أو مطاردة الأرقام.

وخلال مقابلة نقلها الحساب الرسمي لشركة "MTSports" الممثل الرسمي لموسيماني، سُئل المدرب الجنوب أفريقي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد كايزر تشيفز والمقرر إقامته بدولة المغرب يوم 17 يوليو من الشهر الجاري.

وقال موسيماني: "أعتقد أن أي مدرب يشارك في بطولة كل ما يفكر به هو التتويج بها، قلت للاعبي الأهلي عندما نصل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.. هنا تبدأ المعركة".

وتابع: "أنا في صراع، أنا جنوب أفريقي، ونحن سنواجه فريق نشأت على مساندته، لكن في الوقت الحالي يتعلق الأمر بي، وبعائلتي وفريقي، ما يهمني الآن أن الأهلي يريد التتويج بالبطولة.. وهذا ما يهمني الآن".

وأضاف: "المشاركة في دوري الأبطال مختلفة، فأنت بحاجة إلى خبرات كبيرة، عناصر جيدة، وطريقة مناسبة يلعب بها الفريق، يجب أن تمتلك عناصر لاعبين مميزة وتكتيك ملائم للفريق".

وواصل: "كايزر تشيفز مميز بطريقة لعبه التي تعتمد على الاستفادة من الكرات الثابتة، يلعبون بشكل جيد، يمتلكون لاعبين كبارًا وأصحاب خبرات ومميزين في الضربات الرأسية أيضًا.. علينا أخذ كل ذلك في الاعتبار.. من أجل تفوز بالبطولة عليك أن تجمع الفريق المناسب لذلك".

وبسؤاله عن حصوله على إشادة بين الأساطير المصرية، أجاب موسيماني: "بالنسبة لي، لقد وضعت علامة مميزة في المربع الخاص بي، نحن نفوز بكل البطولات التي لعبناها، يقول الأساطير ما يريدون قوله، لكنني لست في مسابقة شعبية.. وظيفتي هي تحقيق الفوز، كن سعيدًا بكل ما تحققه بغض النظر عما يقوله الناس، عملي سيتحدث عني، لا يهمني مطاردة الأرقام".

وعن كيفية تعامله وعلاقته مع اللاعبين، أجاب: "من المهم ألا تنتقد اللاعبين عندما يكونون في مستوى متراجع، لقد اختبرت ذلك في أوقات مختلفة، ولعبوا بشكل جيد.. لا يجب أن ننسى اللحظات الجيدة التي يقدمونها، وألا ننسى أنك ستحتاج هذا اللاعب يوما ما، عليك أن تحتفظ بعلاقة جيدة مع لاعبي فريقك".

وردًا على سؤال يتعلق بأسلوبه في مباراة النهائي ضد كايزر تشيفز، قال: "التركيز في المباراة أهم شيء، اللعب بشكل جيد، وأن يكون الفريق منسجمًا بشكل كافٍ، أيضًا موازنة نقاط القوة والضعف في فريقك مع نقاط القوة والضعف في الفريق الخصم".