صفقات النصر | حمدالله وأمرابط مُرشحان للعب في الدوري القطري

اقترب لاعبا نادي النصر السعودي الثنائي الدولي المغربي نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله، من الرحيل عن العالمي خلال الميركاتو الصيفي 2021، إلى الدوري القطري.

وانضم نور الدين أمرابط صاحب الـ 34 عامًا، لصفوف النصر في صيف 2018، قادمًا من واتفورد الإنجليزي لمدة 3 مواسم، لينتهي عقده بنهاية الموسم المُنصرم، ولم تتوصل إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر إلى اتفاق لتجديد عقده.

وانتقل عبد الرزاق حمد الله إلى صفوف النصر في صيف عام 2018، قادمًا من الريان القطري، ويستمر عقده مع العالمي حتى صيف عام 2022، لكنه يدخل في يناير المقبل، الفترة الحرة التي يسمح له خلالها بالتفاوض مع أي نادٍ آخر.

وبات ثنائي النصر السعودي مُرشحان للعب في الدوري القطري بالموسم الجديد، وستكون وجهة أمرابط المُقبلة في الريان، حيث هناك مفاوضات مُستمرة بين النادي واللاعب، حسبما ورد بصحيفة الراية القطرية.

وسبق لحمد الله أن لعب لنادٍ الجيش والريان، لكن لم تحدد وجهته الجديدة في دوري النجوم، إذ تلقى اللاعب عروضًا من أندية قطرية ويدرسها حاليًا.

وشارك حمد الله خلال الموسم الماضي في 21 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع خمسة أهداف أخرى، وتوج بلقب هداف الدوري السعودي لموسمين لكنه لم يتوج به في الموسم الماضي حيث لم يحرز سوى 11 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.