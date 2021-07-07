صفقات برشلونة | لابورتا يخطط للتخلص من 4 لاعبين من أجل عيون دي ليخت

يحلم رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، بالتعاقد مع المدافع الهولندي لنادي يوفنتوس، ماتياس دي ليخت خلال الميركاتو الصيفي 2021، ليكون الصفقة المدوية التي يهديها للنادي الكتالوني.

وحاول خوان لابورتا بالفعل فتح باب المفاوضات مع نادي يوفنتوس مع بداية فترة الميركاتو الصيفي 2021 ، لكن الرد جاء قاطعًا بعدم تفكير السيدة العجوز في بيع دي ليخت الصيف الحالي نهائيًا.

وكان برشلونة قريبًا من ضم دي ليخت في عام 2018، قبل أن ينجح يوفنتوس في خطفه في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي وقتها، في صفقة كلفت خزينة البيانكونيري ما يصل إلى 75 مليون يورو.

وعلى الرغم من الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها نادي برشلونة، إلا أن لابورتا مازال مصمم على المحاولة مرة أخرى من أجل التعاقد مع ماتياس دي ليخت خلال الميركاتو الصيفي 2021.

آمال لابورتا منعقدة على قدرته على التخلص من الثلاثي صامويل أومتيتي، ميراليم بيانيتش إضافة إلى أنطوان جريزمان وعثمان ديمبيلي، في الميركاتو الصيفي 2021، من أجل ضخ الأموال واستخدامها في التعاقد مع دي ليخت.

والجدير بالذكر أن، رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا يعيش في هذه الأيام حالة من القلق الشديد، وخاصة بعدما مر أسبوع على نهاية تعاقد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع البرسا، إذ يضطر في التضحية ببعض الأسماء الثقيلة، خلال الميركاتو الصيفي 2021، لحل أزمة التجديد مع قائد البلوجرانا.