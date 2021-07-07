فرجاني ساسي يغازل الزمالك بصورة على إنستجرام

غازل لاعب وسط فريق الزمالك الدولي التونسي فرجاني ساسي، جماهير القلعة البيضاء، بصورة اليوم الأربعاء، نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، بعد أن انتقل إلى صفوف الفريق من النصر السعودي في الميركاتو الصيفي 2018 لمدة 3 مواسم بمساعدة تركي آل الشيخ، ولم يُجدد عقده حتى الآن.

وكان رئيس لجنة الزمالك حسين لبيب أوضح أنه تواصل مع فرجاني ساسي لم يتواصل معه بشكل مباشر حتى الآن منذ سفره إلى تونس، كما أن محامي الزمالك تواصل مع محامي ساسي منذ أيام، وأخطر النادي بأن اللاعب عقده انتهى مع الزمالك.

ونشر فرجاني ساسي صورة له وهو يؤدي تدريبات في صالة الجيم، بينما يرتدي تي شرت أبيض وعليه شعار الزمالك، في رسالة غامضة منه حول موقفه من العودة للقلعة البيضاء مرة أخرى.

وارتبط فرجاني ساسي بالانتقال إلى السد أو الدحيل القطري خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد رفضه التجديد للزمالك، لكن اللاعب والنادي لم يعلن أحدهما حتى الآن، إتمام الصفقة بشكل رسمي.