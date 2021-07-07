أولمبياد طوكيو 2020 | لاعب ريال مدريد يؤكد صعوبة مواجهة منتخب مصر

علق جناح فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا الأولمبي ماركو أسينسيو، على مباراة الماتدور الأولى أمام منتخب مصر، ضمن منافسات دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجوار إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، ويلتقي الفراعنة بمنتخب إسبانيا في الجولة الأولى بدور المجموعات على ملعب سابورو، يوم 22 من يوليو الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

وأكد أسينسيو أن اللياقة البدنية لها أهمية كبيرة في هذه البطولة، خاصة في المباراة الأولى أمام منتخب مصر، مشيرًا إلى أن هدفه التتويج بالبطولة خاصة وأن إسبانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي حققت الميدالية الذهبية، وذلك في برشلونة عام 92.

وقال أسينسيو في تصريحات صحفية: “المباراة الأولى ضد مصر، نحن نعلم بالفعل أنه كفريق صعب للغاية، يركضون كثيرًا، وفي مثل هذه المنافسة القصيرة، كل مباراة مهمة للغاية، تركيزنا الآن كمجموعة على البطولة للفوز بالميدالية الذهبية، وبعد ذلك، سوف يركز كل لاعب منا على الموسم الجديد مع ناديه”.

وتابع حديثه: “البداية الجيدة هي المفتاح ونحن نعلم أن العامل البدني سيكون مهم للغاية، سأحاول أن أن أصنع بطولة رائعة مع المنتخب الوطني، سنقاتل مثل الفريق الذي نحن عليه الآن وهو فريق جيد جدًا من أجل الفوز بالميدالية الذهبية”.

‏ وتطرق للحديث عن المدير الفني للمنتخب لويس دي لا فوينتي، قائلًا: “لدينا علاقة جيدة لسنوات عديدة، منذ تحت 19 عامًا في أوروبا، الآن حان دوري للعمل وإستعادة تلك الثقة في الملعب لأتمكن من جلب ميدالية لنا من طوكيو”.

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وأكمل: “لقد تحدثت مع كارلو أنشيلوتي قبل المجيء إلى الأولمبياد، كان حديثا قصيرًا لكنه جيد جداً، لقد ترك إنطباعاً جيدًا لدي وماذا يمكنني أن أقول عن مدرب ذو خبرة كبيرة وكان في أكبر الأندية، ومن المؤكد أن هذا الموسم سيكون جيدًا للغاية”.