صفقات ريال مدريد | انشيلوتي ينصب شباكه لاصطياد مدافع برايتون

اقتحم نادي ريال مدريد سباق التعاقد مع المدافع الإنجليزي بن وايت، بناءً على طلب من المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك بعد مغادرة القائد سيرجيو راموس للنادي، إلى جانب مستقبل الفرنسي رافاييل فاران الغير مؤكد حتى الآن.

وتجري المفاوضات حاليًا بين ناديي ريال مدريد ومانشستر يونايتد من أجل انتقال المدافع الفرنسي رافايل فاران إلى النادي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي 2021، بعد رغبة واضحه منه بالرحيل عن الميرنجي.

وصرف ريال مدريد النظر عن التعاقد مع المدافع الفرنسي جوليه كوندي، والذي كان على رأس المرشحين لتعويض رحيل فاران، بسبب تمسك إشبيلية بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة، والتي تبلغ 80 مليون يورو.

وأبدى مدرب ريال مدريد كارلو انشيلوتي في وقت سابق إعجابه الشديد، بقدرات المدافع الإنجليزي الشاب لفريق برايتون، بن وايت، أثناء تواجده في القيادة الفنية بنادي إيفرتون، طالبًا من ريال مدريد محاولة التعاقد معه في الميركاتو الصيفي 2021.

ويأتي نادي أرسنال على رأس الأندية المهتمة بالتعاقد معه المدافع الإنجليزي، لكن برايتون لا يرغب في التخلي عنه بأقل من 40 مليون يورو في الوقت الراهن.

والجدير بالذكر أن، برايتون قد رفض عرضًا من آرسنال بالفعل للاعب البالغ من العمر 23 عامًا ويخططون لتقديم عرض محسّن، في حين تم ربط كل من مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام أيضًا بالمدافع الانجليزي.