صفقات الاهلي | 3 عروض للتعاقد مع والتر بواليا

تلقت لجنة التعاقدات بالنادي الاهلي والتي يترأسها أمير توفيق، 3 عروض مؤخرًا للتعاقد مع مهاجم الفريق والتر بواليا، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وتعاقد النادي الاهلي مع المهاجم الزامبي والتر بواليا لمدة 4 سنوات، قادمًا من الجونة، في يناير الماضي، لكنه لم يقدم المستوى الجيد الذي ظهر به في ناديه السابق.

وخرج بواليا من حسابات المدير الفني بيتسو موسيماني، إلى حد عدم مشاركته في المباريات وخروجه من قائمة أغلب اللقاءات بسبب تراجع مستواه، إذ لم يسجل المهاجم غير هدفين حتى الأن.

من جهته أوضح الإعلامي بقناة صدى البلد هاني حتحوت، أن والتر بواليا تلقى 3 عروض، عرض محلي وعرضان من الخليج أحدهما من الدوري الكويتي والآخر من الدوري الإمارتي.

وأشار حتحوت إلى إن العرض المحلي غامض حتى الآن وقد يكون من ناديه السابق الجونة، إلا أن الاهلي يرفض بيع والتر بواليا بشكل نهائي في كل الأحوال.

وأكد أن الاهلي يرحب بخروج اللاعب على سبيل الإعارة، لرفع الضغوطات من عليه، خاصة وأنه لم يحصل على فرصته في ظل تألق محمد شريف هداف الفريق.