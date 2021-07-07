- 1/2
- 2/2
تجمدت مفاوضات إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مع الرجاء المغربي للتعاقد مع مهاجم الفريق الدولي الكونغولي بن مالانجو، خلال الميركاتو الصيفي 2021.
وكان الزمالك يرغب في التعاقد مع بن مالانجو، بناء على طلب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، لتدعيم صفوف الأبيض بصفقة قوية في الخط الهجومي.
وقدم مجلس إدارة نادي الزمالك عرضًا تجاوز الـ 2 مليون دولار للظفر بخدمات مالانجو، غير أن إدارة الرجاء طالب بضرورة تقديم عرض يقارب 4 مليون دولار لبدء المفاوضات، حسبما ذكر موقع 7 سبورت المغربي.
وأشار الموقع إلى أن مغالاة الرجاء في طلباته المادية بخرت أمال الزمالك في التعاقد مع الهداف الكونغولي، خاصة وأن الزمالك لايتوفر به السيولة المالية الكافية لحسم مثل هذه الصفقات الكبيرة في ظل الأزمة المادية التي يمر بها.
كما أن مجلس نادي الزمالك لايزال يسابق الزمن من أجل إقناع جناح الفريق أشرف بن شرقي، لتجديد عقده لمدة 3 مواسم خلال الميركاتو الصيفي 2021، لتفادي رحيله بالمجان صيف 2022، إذ يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المُقبل دون الرجوع لناديه.
كانت هذه تفاصيل خبر صفقات الزمالك | تجميد المفاوضات مع الرجاء المغربي لضم بن مالانجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.