الامارات | ميسي يستفز لاعب برشلونة السابق بطريقة غريبة خلال مباراة الأرجنتين وكولومبيا (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يستفز لاعب برشلونة السابق بطريقة غريبة خلال مباراة الأرجنتين وكولومبيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الوجه الآخر خلال مباراة منتخب بلاده مع كولومبيا بالدور نصف النهائي من بطولة كوبا أميركا التي ابتسمت فيها ركلات الترجيح لـ "راقصي التانغو".

وبعد إهدار لاعب برشلونة السابق ونجم كولومبيا ياري مينا ركلة ترجيحية بدأ ميسي بالاحتفال والصراخ عليه أكثر من مرة قائلاً: "ارقص الآن.. ارقص الآن"، في إشارة إلى احتفالات مينا المستفزة التي قام بها خلال البطولة، عندما انتصرت كولومبيا على أوروغواي بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي للبطولة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لميسي مستفزاً اللاعب مينا، وسط حالة من الذهول خصوصاً أن الأسطورة معروف عنه الهدوء وتجنب مهاجمة أحد من اللاعبين وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بزميل سابق له في برشلونة.

وبرر متابعون موقف ميسي بأنه انتصار لأصدقائه في أوروغواي وتحديداً نجم برشلونة السابق وأتلتيكو مدريد حالياً لويس سواريز الذي ودعت بلاده البطولة على وقع احتفالات مينا المستفزة.

وتأهلت الأرجنتين للنهائي الكبير لمواجهة غريمتها البرازيل فجر الأحد المقبل (4:00 صباحاً بتوقيت الإمارات)، ويأمل فيها ميسي الفوز باللقب القاري الأول في مسيرته الكروية.

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