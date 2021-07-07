رويترز: اليابان تدرس منع الجماهير من حضور أولمبياد طوكيو وإعلان حالة الطوارئ

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وكالة "رويترز" بأن اليابان تدرس منع كل الجماهير من حضور منافسات أولمبياد طوكيو.

ونقلت الوكالة عن مصادر لها، اليوم الأربعاء، قولها إن المسئولون يدرسون إعلان حالة الطوارئ لاحتواء فيروس كورونا، قبل نحو أسبوعين على انطلاق منافسات الأولمبياد.

وأشارت الوكالة إلى أن خبراء طبيون قالوا خلال الأسابيع الماضية، إن عدم استقبال جماهير في الأولمبياد، هو الخيار الأقل مخاطرة وسط مخاوف عامة من ارتفاع الإصابات بالفيروس خلال الألعاب.

وقرر المنظمون بالفعل منع الجماهير الأجنبية من الحضور، وسمحوا للجماهير المحلية بسعة 50% من الملاعب بحد أقصى 10 آلاف مشجع.

وونقلت الوكالة عن مصادر بالحزب الحاكم قولها إنه ”من الناحية السياسية لا مفر الآن من منع الجماهير“.

وفي وقت لاحق من هذا العام، ستشهد اليابان انتخابات عامة، وتصر الحكومة، على أن الألعاب الأولمبية، التي تأجلت العام الماضي، بسبب تفشي الفيروس حول العالم، قد تؤثر في صندوق التصويت.

ولفتت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، إلى أن القيود على الجماهير مرتبطة بحالة الطوارئ في اليابان، وإجراءات أخرى.

واليوم الأربعاء، سجلت طوكيو 920 إصابة جديدة بالفيروس، وهو أعلى رقم منذ 13 مايو، وحصل ربع سكانها فقط على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19.

وقالت صحيفة "سانكي" اليومية، نقلًا عن مصادر حكومية، إن اليابان تستعد لإعلان حالة الطوارئ في طوكيو لاحتواء انتشار العدوى في العاصمة.

وقالت مصادر حكومية، إن الإعلان عن تمديد القيود سيكون غداً الخميس، على الأرجح.

وأشارت وكالة "كيودو" للأنباء إلى أن التمديد قد يستمر لشهر، ما يعني امتداد القيود خلال فترة الألعاب الأولمبية التي تنطلق يوم 23 يوليو/ تموز، وتختتم في الثامن من أغسطس.