شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل إلى ربع نهائى بطولة السويد المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجحت ميار شريف بطلة مصر في التنس ، في التأهل إلى ربع نهائي بطولة السويد المفتوحة للتنس بعد الفوز على الأوكرانية كاترينا كوزلوفا بمجموعتين للاشيء (7/6 .6/0) ، وذلك في إطار استعدادات ميار شريف للمشاركة في اولمبياد طوكيو 2020 .

وتستعد فتاة مصر الذهبية لأولمبياد طوكيو 2020، حيث تعتبر أول امرأة مصرية تشارك فى الأولمبياد، وترفع اسم مصر فى طوكيو 2020 مع البعثة الأولمبية المصرية، ممثلة عن لعبة التنس.