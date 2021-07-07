شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يختار محمد الشناوي ضمن المواهب المشاركة فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم ، محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي والمنتخب الوطني ، ضمن مجموعة من المواهب التي ستشارك في اوليمبياد طوكيو 2020 في كرة القدم .

وضمت القائمة التي اختارتها الفيفا كل من داني الفيش وريتشارليسون من البرازيل ، أندري بيرير من فرنسا ، فرانك كيسيه من كوت ديفوار ، وماكس كروز من المانيا ، ودييجو لاينز من المكسيك ، وميكيل أويارزابال وداني اولمو من اسبانيا .



الشناوي

وأعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التى ستنطلق الشهر الجارى فى طوكيو.

وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.

ومن المقرر بدء تجمع الفريق يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.