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شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يختار محمد الشناوي ضمن المواهب المشاركة فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم ، محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي والمنتخب الوطني ، ضمن مجموعة من المواهب التي ستشارك في اوليمبياد طوكيو 2020 في كرة القدم .
وضمت القائمة التي اختارتها الفيفا كل من داني الفيش وريتشارليسون من البرازيل ، أندري بيرير من فرنسا ، فرانك كيسيه من كوت ديفوار ، وماكس كروز من المانيا ، ودييجو لاينز من المكسيك ، وميكيل أويارزابال وداني اولمو من اسبانيا .
الشناوي
وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.
ومن المقرر بدء تجمع الفريق يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.
وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:
لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد
الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.
الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.
الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.