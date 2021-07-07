شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبيع "الجزار" للجونة مقابل 5 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو النادي الأهلي على بيع محمود الجزار مدافع الفريق الأحمر إلى الجونة مقابل 5 ملايين جنيه، بعد تفعيل النادي الساحلي لبند الشراء الموجود في عقد استعارته من القلعة الحمراء خلال الموسم الجاري.

ونجح مسئولو نادي الجونة في تفعيل بند شراء محمود الجزار من الأهلي في عقد استعارة اللاعب من الأهلي والذي ينص على شرائه مقابل حصول مسئولي القلعة الحمراء على 5 ملايين جنيه.

يذكر أن الأهلي سبق وحصل على خدمات الجزار قبل موسمين قادما من كهربا الإسماعيلية مقابل 2 مليون جنيه.

ووفر مسئولو النادي الأهلي من وراء بيع وإعارة الجزار مبلغ 7 ملايين ونصف المليون جنيه بعدما باعه مقابل 5 ملايين جنيه بخلاف إعارته موسمين متتاليين نظير مليون ومليون ونصف على التوالي ، ليصل صافي ما حققه الأهلي من بيع الجزار للجونة 5 ونصف المليون جنيه بعد خصم المبلغ الذي تم دفعه لناديه السابق كهربا الإسماعيلية.

يذكر أنه كان يتواجد بندا في عقد إعارة الجزار يمنح النادي الساحلي الحق في تحويل إعارة اللاعب إلى بيع نهائي نظير دفع 5 ملايين جنيه قبل يوم 10 يوليو الجاري، وهو ما استخدمه النادي الساحلي لشراء اللاعب قبل انتهاء المهلة المحددة بين الناديين.