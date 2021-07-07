شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لحسم ملف تجديد عقود اللاعبين قبل مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لانهاء ملف تجديد عقود لاعبي كرة القدم الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل، وذلك قبل انطلاق مباراة غزل المحلة المقرر لها 3 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى، حيث استقرت إدارة النادي علي استغلال الفترة الحالية التي يمر بها الفريق بمرحلة توقف وعدم خوض أي مباريات في الدوري او كأس مصر في حسم ملف التجديد للاعبين المتبقيين والذين لم يجددوا تعاقدهم حتي الان وهم محمد أبو جبل وعبد الله جمعة وطارق حامد والمغربي اشرف بن شرقي.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن بدء الحديث مع بعض اللاعبين في ملف التجديد وابدى جميع اللاعبين موافقتهم علي البقاء في الزمالك لمواسم مقبلة، وهو ما أدي الي سهولة عملية التفاوض، حيث اتفقت إدارة النادي مع المغربي اشرف بن شرقي علي التجديد لمدة 3 مواسم ويتبقي فقط المقابل المادي.

ومن المنتظر أن يوقع لاعبو الزمالك علي عقود التجديد خلال الفترة المقبلة وتحديدا قبل مواجهة المحلة ، وكانت إدارة النادي قد حسمت التجديد في الفترة الماضية لكل من سيف الجزيري الذي تم شراءه نهائيا من المقاولون العرب عقب انتهاء اعارته، وكذلك محمود حمدي الونش واحمد سيد زيزو لاعبا الفريق وهي الخطوة المهمة التي منحت مزيدا من الاستقرار علي صفوف فريق الكرة.

من ناحية أخرى قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تكريم لاعبي النادي المتأهلين لأولمبياد طوكيو والمقرر انطلاقها في الفترة ما بين 23 يوليو الحالي و8 أغسطس المقبل.

وقامت إدارة النادي بإبلاغ النشاط الرياضي لترتيب التكريم المناسب للاعبي النادي المشاركين في هذا المحفل العالمي، خاصة في ظل ارتباطهم بالمعسكرات والاستعداد للمشاركة بالأولمبياد.

ويمثل الزمالك في الأولمبياد رباعي كرة القدم: محمد عبد السلام ومحمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وإمام عاشور.. ولاعبو اليد: يحيى الدرع وأحمد مؤمن صفا وسيف الدرع وأحمد الأحمر ووسام نوار وأكرم يسري وعمر الوكيل بكار وحسن قداح.. بجانب ثنائي تنس الطاولة أحمد علي صالح وفرح عبد العزيز.