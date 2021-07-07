شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية : هداية ملاك الأقرب لحمل علم مصر في افتتاح طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية ، أنه تم تحديد 3 أسماء لحمل العلم المصري في افتتاح اوليمبياد طوكيو التي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري ، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي عن أسم حامل العلم يوم 20 يوليو الجاري .

وأكد المصدر في تصريحات خاصة ، أن المرشحين الثلاثة هم علاء ابو القاسم صاحب فضية اوليمبياد لندن2012 في سلاح الشيش ، وهداية ملاك صاحبة برونزية اوليمبياد ريو 2016 في التايكوندو ،و هادية حسني بطلة أفريقيا في الريشة الطائرة والمشاركة في 3 دورات اوليمبية وأول نائبة برلمانية تشارك في دورة ألعاب اوليمبية.

وأضاف المصدر ، أن هداية ملاك صاحبة برونزية اوليمبياد ريو 2016 في التايكوندو هي الأقرب لحمل العلم المصري في حفل الأفتتاح لتصبح أول سيدة في تاريخ الاولمبياد تحمل العلم المصري في الاولمبياد.