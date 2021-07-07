شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية : هداية ملاك الأقرب لحمل علم مصر في افتتاح طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول داخل اللجنة الأولمبية المصرية ، أنه تم تحديد 3 أسماء لحمل العلم المصري في افتتاح اوليمبياد طوكيو التي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري ، مشيراً إلى أن الإعلان الرسمي عن أسم حامل العلم يوم 20 يوليو الجاري .
وأكد المصدر في تصريحات خاصة ، أن المرشحين الثلاثة هم علاء ابو القاسم صاحب فضية اوليمبياد لندن2012 في سلاح الشيش ، وهداية ملاك صاحبة برونزية اوليمبياد ريو 2016 في التايكوندو ،و هادية حسني بطلة أفريقيا في الريشة الطائرة والمشاركة في 3 دورات اوليمبية وأول نائبة برلمانية تشارك في دورة ألعاب اوليمبية.
وأضاف المصدر ، أن هداية ملاك صاحبة برونزية اوليمبياد ريو 2016 في التايكوندو هي الأقرب لحمل العلم المصري في حفل الأفتتاح لتصبح أول سيدة في تاريخ الاولمبياد تحمل العلم المصري في الاولمبياد.
أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية العدد النهائى للبعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 المقرر انطلاقها 23 يوليو الجارى إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وتضمنت 146 لاعباً ولاعبة، بواقع 86 لاعباً و48 لاعبة، ويكون 134 لاعباً أساسياً و12 احتياطياً.