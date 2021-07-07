وزارة التموين ترفض طلب الزمالك نهائياً.. وتؤكد: «الأهلي هو نادي القرن منذ 2009»

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن وزارة التموين والتجارة الداخلية رفضت طلب نادي الزمالك بتسجيل العلامة التجارية شعار نادي الزمالك "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم".

ونقل موقع "مصراوي" عن مصادر بوزارة التموين قولها إن الوزارة رفضت طلب نادي الزمالك والذي تقدم به العام الماضي والخاص بتسجيل العلامة التجارية "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم".

وأضافت المصادر أنه تم الفحص الفني لطلب نادي الزمالك وفقا للمده القانونية التي نص عليها القانون واستقر الفحص إلى رفض العلامة، لتشابه حصول النادي الأهلي على نفس العلامة، حيث أن النادي الأهلي تقدم عام 2007 بطلب حمل رقم ٤٢٦٣ للحصول علي العلامة التجارية، لدى وزارة التجارة والصناعة وفقا للقانون الصادر عام ٢٠٠٢، واستطاع الحصول عليها فعليا بعد حوالي ١٤ شهرا وتحديدا في شهر يناير عام ٢٠٠٩، مرت خلالها عملية التسجيل بجميع المراحل بداية من تقديم الطلب واستيفاء الأوراق ودفع الرسوم ومراجعة العلامات المشابهة حتى نشر العلامة في الجريدة الرسمية للعلامات التجارية لمدة شهرين بعدها صدور شهادة التسجيل وأصبح شعار النادي الأهلي "الأهلى 1907 نادي القرن"، مع رسم درع النادي الأهلي يتوسطه نسر وبناء عليه تم شطب الشعار القديم الشهير "كلمتي النادي الأهلي يتوسطهم نسر".

وكانت إدارة التسجيل للعلامات التجارية تتبع مركز معلومات التجارة الداخلية، والتي تحولت عام ٢٠٠٨ بقرار جمهوري رقم 354 لسنة 2008 إلى "جهاز" لتنمية التجارة الداخلية، والذي انتقل من وزارة الصناعة الي وزارة التموين أواخر عام ٢٠١٠.

وفي الـ 5 من يوليو من العام الماضي، تقدم نادي الزمالك للألعاب الرياضية بطلب تسجيل لشعار "نادي الزمالك - نادي القرن الحقيقي لكرة القدم"، برقم إيداع 415563، قبل أن يعلن رئيس السابق السابق، المستشار مرتضى منصور أنه تقدم بالطلب في يوم 9 / 7 / 2020، باعتبار أن نادي الزمالك صاحب 9 بطولات في القرن العشرين، بينما حصل الأهلي على 7 بطولات قارية فقط، بحسب ما قاله، وقال: لما الأهلي خد نادي القرن، يبقى السبعة أكبر من التسعة".​