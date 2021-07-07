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14 لاعبا فى قائمة متخب رجال الطائرة ببطولة بولندا الدولية

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب رجال الكرة الطائرة بقيادة محمد اللقانى قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة بولندا الدولية الودية المحدد لها الفترة من 8 إلى  12 يوليوالجارى استعدادا لبطولة أفريقيا .

 

ومن المقرر أن تغادر البعثة فى الثالثة إلى ربع فجر غدا الخميس إلى بولندا ، حيث تضم البعثة كلا من :

 

أولآ : الجهاز الفني والطبي والإداري 

١- محمد المهدي ... رئيس البعثة

 

٢- محمد اللقاني ... مدير فني

٣- محمد بخيت ... مدرب عام

٤-هاني سمير ... محلل تقني 

٥- يهاب طنطاوي ... علاج طبيعي

 

٦- هاني فكري ... مدير إداري 

 

ثانيآ : اللاعبون 

 

 

١-أحمد فتحي

٢- أشرف اللقاني

٣- هشام يسري

٤- أحمد القطب

٥- عبد الرحمن سعودي

٦- محمد عبد المحسن

٧- محمد مجدي الجون 

١٦- محمد علي المهدي 

٨- عبد الحليم عبو

٩- أحمد سعيد

١٠- مصطفي محمد دبشه

١١- أحمد محمد ضياء

١٢- محمد مصطفي لعبه 

١٣- محمد رضا عبد المجيد 

١٤ - أحمد عزمي

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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