شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لاعبا فى قائمة متخب رجال الطائرة ببطولة بولندا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب رجال الكرة الطائرة بقيادة محمد اللقانى قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة بولندا الدولية الودية المحدد لها الفترة من 8 إلى 12 يوليوالجارى استعدادا لبطولة أفريقيا .

ومن المقرر أن تغادر البعثة فى الثالثة إلى ربع فجر غدا الخميس إلى بولندا ، حيث تضم البعثة كلا من :

أولآ : الجهاز الفني والطبي والإداري

١- محمد المهدي ... رئيس البعثة

٢- محمد اللقاني ... مدير فني

٣- محمد بخيت ... مدرب عام

٤-هاني سمير ... محلل تقني

٥- يهاب طنطاوي ... علاج طبيعي

٦- هاني فكري ... مدير إداري

ثانيآ : اللاعبون

١-أحمد فتحي

٢- أشرف اللقاني

٣- هشام يسري

٤- أحمد القطب

٥- عبد الرحمن سعودي

٦- محمد عبد المحسن

٧- محمد مجدي الجون

١٦- محمد علي المهدي

٨- عبد الحليم عبو

٩- أحمد سعيد

١٠- مصطفي محمد دبشه

١١- أحمد محمد ضياء

١٢- محمد مصطفي لعبه

١٣- محمد رضا عبد المجيد

١٤ - أحمد عزمي