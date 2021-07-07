شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عبد المنعم شطة نجم الأهلى الأسبق يحتفل بعيد ميلاده الـ"68" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الأربعاء عبد المنعم مصطفى، وشهرتة "شطة"، نجم النادى الأهلى الاسبق بعيد ميلاده رقم "68" فهو من مواليد 7 يوليو 1953، ولد شطة بمدينة "حلة حمد" بالسودان، ودرس بالخرطوم وبدأ مشواره الرياضى فى لعبة الجمباز قبل ان يلعب كرة القدم فى فريق حلة حمد بالدرجة الثانية وهو فى سن 15 عاماً.

فى الثامنة عشرة من عمره انضم "شطة" لفريق التحرير، وكان قد بدأ دراسة الهندسة فى جامعة الخرطوم فى الوقت ذاته، وفى عام 1974 انتقل عبد المنعم مصطفى من مدينة الخرطوم للقاهرة لمواصلة دراسته بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وهناك عرضه لاعب الهلال السابق ذو الأصل الأرمنى "سوريين اسكندريان" على مدرب الأهلى وقتها المجرى ناندور هيديكوتى .