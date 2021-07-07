شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت لجنة الزمالك فى ترتيب البيت الأبيض و إدارة الأزمات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت اللجنة المكلفة لإدارة شئون نادى الزمالك فى ترتيب أوضاع البيت الأبيض فى وقت قصير من تولى المهمة على صعيد كرة القدم و باقى الألعاب الجماعية من حيث ملف التجديدات و التدعيمات و تعيين أجهزة فنية جديدة ، فضلا عن إدارة الأزمات.

نجحت إدارة نادي الزمالك في تخفيض الغرامة التي طلبها البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق، وذلك بعدما قدمت إدارة النادى ملف كامل عن رحيل باتشيكو كان يتضمن بعض المستندات الهامة التي تثبت حق الزمالك وحق باتشيكو دون مزايدات من الطرفين.

كما قامت اللجنة بتكليف فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بإدارة ملف كرة القدم كمستشار لمجلس الإدارة لإدارة شئون الكرة و مه حسين السيد عضو اللجنة لإدار ملف التعاقدات الجديدة و التجديد للنجوم .

تكليف خالد فتحى لإدارة ملف تجديدات اليد فيما قامت لجنة الزمالك بتكليف خالد فتحى رئيس لجنة التسويق السابق بإتحاد اليد لإدارة ملف تجديدات اللاعبين فريق كرة اليد و المفاوضات مع الـ 3 صفقات التى تم إبرامها لتدعيم الكوماندز . تعيين رئيس جهاز للكرة الطائرة لاسيما و أن إدارة لجنة الزمالك قامت بتعيين عبد الحميد الوسيمى رئيسا لجهاز الكرة الطائرة لترتيب الأوضاع و الذى قام بتعيين حسن الحصرى مديرا فنيا للفريق من أجل الوقوف على خطة التدعيمات و التجديد للاعبين خلال المرحلة المقبلة .

كما نجحت اللجنة فى تدعيم صفوف اليد بالتعاقد مع الثنائى، سيف الدرع قادما من هليوبوليس وسط صراع مع النادى الأهلى الذى كان يخطط للحصول على توقيع اللاعب ومحمد بسيونى مودى قادما من سبورتنج، فضلا عن الإتفاق الرسمى على عودة كريم هنداوى حارس المرمى بعد دفع الشرط الجزائى لنادى آر كيه يورو فارم المقدوني فى ظل رحيل محمد على حارس الفريق للإحتراف فى الدورى الإسبانى.

كما تعاقد مسئولو الزمالك مع الإسبانى أوليفر روى مساعد المديرالفنى لنادى برشلونة السابق فى دورى أبطال أوروبا خلفا لحسين زكى لقيادة فريق اليد ، وسط تجديد عقود الثلاثى وسام نوار وأحمد مؤمن صفا (دودو) وأحمد حسام لمدة موسمين.