شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: الأشعة تحدد موقف على لطفى من مباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي موقف على لطفى حارس مرمى الفريق من التواجد في قائمة مباراة فريقه ضد المقاولون العرب غدا الخميس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ26 من عمر مسابقة الدوري العام، بعد تعرضه للإصابة في مران الأمس.

قال طبيب الأهلي فى تصريحات لليوم السابع أن على لطفى اشتكى من الإصابة بشد في العضلة الضامة وأجرى أشعة على موضع الإصابة ستظهر نتيجتها اليوم الأربعاء وبناء عليه سيتحدد موقفه من اللحاق بمباراة المقاولون أو صعوبة المشاركة فيها ومن ثم استبعاده من القائمة.

أوضح أبو عبلة أن نتيجة الأشعة ستحدد حجم الإصابة وموقف اللاعب من المشاركة في المباريات أو استبعاده من قائمة فريقه أمام المقاولون، ومن الصعب التكهن بمصير اللاعب قبل ظهور الأشعة.

وفيما يخص وليد سليمان أكد طبيب الأهلي أن اللاعب مستمر في برنامجه التأهيلي وسيستمر في الغياب المدة المحددة من قبل الجهاز الطبي والمقدرة بشهر قبل إنهاء برنامجه التأهيلي ونزول التدريبات الجماعية لفريقه.

وحرص موسيماني على منح الفرصة لعلى لطفى للمشاركة في الشوط الثاني من مباراة سموحة الماضية بعد اطمأن على النتيجة عقب انتهاء الشوط الأول بتقدم الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، من أجل تجهيزه لحراسة عرين الأهلي بعد الانتهاء من نهائي إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمباراته القادمة ضد المقاولون العرب المقرر إقامتها غدا الخميس على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

وحقق فريق الأهلي فوزا كاسحا على سموحة برباعية نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى، على استاد الإسكندرية فى الجولة الـ28 لبطولة الدورى المصرى، وسجل رباعية الأهلى، حسين الشحات، على معلول، ومحمد شريف "هدفين".

ورفع الأهلى رصيده إلى 45 نقطة جمعهم من 21 مباراة، ويصعد للمركز الثانى.